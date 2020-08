Atalanta Hateboer, l’esterno olandese resta a Bergamo. La situazione, dopo le parole del giocatore, sembra essersi sistemata

Hans Hateboer rimarrà a Bergamo. Dopo le parole dell’olandese la situazione sembra essere rientrata, così come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore, salvo offerte clamorose, rimarrà in nerazzurro.

Il giocatore – si legge – vuole rispettare il contratto fino al 2023. Gasperini, almeno per il momento, avrà a disposizione Gosens e Castagne. Il mercato è in movimento, ma il Gasp non avrà problemi sulle corsie esterne.