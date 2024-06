Onorificenza della Città di Bergamo all’Atalanta (e stasera la FESTA con il pullman scoperto)

All’Atalanta l’onorificenza della Città di Bergamo tra orgoglio e commozione: stasera la festa con il pullman scoperto

Atalanta uguale Bergamo, Bergamo uguale Atalanta. Dal 1907 un grande senso di appartenenza che non si è mai sbiadito per tutti questi anni, figuriamoci dopo che è diventata campione d’Europa battendo in Finale il Leverkusen dei record.

Oggi alle 10:00 si è tenuta l’onorificenza della squadra nerazzurra da parte del Comune di Bergamo, dove tutta la giunta (sindaco Gori in primis) ha voluto premiare la società orobica: da considerare la presenza di tutta la squadra, compreso l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini che non si è risparmiato a dediche:

«La gente ha vissuto settimane intere per l’Atalanta mettendo in secondo piano il lavoro pur di seguirci facendo tantissimi sacrifici. E’ stato qualcosa di straordinario: la rappresentazione di cosa voglia dire l’Atalanta per Bergamo, dando un contributo straordinario con il loro attaccamento. In questo territorio ho sempre provato a trasmettere ai giocatori questa mentalità. L’Atalanta è particolare rispetto alle altre squadre. Abbiamo capito cosa c’è dietro a tutto questo. Orgogliosi di rappresentare questa città».

Dalla premiazione mattutina alla notte nerazzurra tra le strade di Bergamo con il pullman scoperto a fare festa, accompagnato dal calore del tifo orobico: un sipario destinato a rimanere nella storia.