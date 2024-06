Pagliuca ELOGIA Di Gregorio: «Ottimo acquisto per la Juventus. Arriverà in NAZIONALE»

Pagliuca ha rilasciato qualche dichiarazione su Di Gregorio: «Ottimo portiere, la Nazionale arriverà». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Gianluca Pagliuca, su TMW, ha parlato così di Di Gregorio visto il passaggio nella prossima sessione di calciomercato alla Juve.

PAGLIUCA SU DI GREGORIO – «Non considerato in Nazionale? Forse per il suo fisico, perché non è tanto alto. Però è bravissimo, un ottimo portiere. Attacca la palla e affronta l’attaccante nell’uno contro uno, non lo vedi mai passivo tra i pali. Arriverà il suo tempo, intanto deve già essere felice di andare alla Juventus, ha 26 anni e magari da settembre potrebbe entrare nel giro della Nazionale».