Infortunio Barrow, trauma facciale per l’attaccante: le ultime

Infortunio Barrow, brutte notizie per l’Atalanta: il giovane attaccante ha saltato la seduta di allenamento di oggi a causa di un trauma facciale

Infortunio Barrow, problemi fisici per il giovane attaccante dell’Atalanta. Il classe 1998, che ha raccolto 9 partite per un totale di 352’ in Serie A, oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento con il resto dei compagni: come riportato dal club nerazzurro, il gambiano è alle prese con un trauma facciale.

Non sono state rese note le condizioni dell’ex Hawks: non si conoscono i tempi di recupero ma non dovrebbe essere un problema grave. Esploso la scorsa stagione, il centravanti si è messo in mostra nel corso delle qualificazioni di Europa League con quattro reti in sei gare, attirando l’interesse di numerosi top club italiani.