Atalanta, nuova tegola per Juric: l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato. Attesa per gli esami strumenti. Le sue condizioni

Atalanta in ansia per l’infortunio di De Roon. Il giocatore ha lasciato anzitempo il campo contro il Milan. Le sue condizioni e i tempi di recupero.

Brutte notizie in casa Atalanta sul fronte degli infortuni: Marten de Roon ha lasciato il campo dopo soli 20 minuti nel match contro il Milan valido per la nona giornata di Serie A. Il centrocampista olandese, capitano della squadra nerazzurra, ha accusato un dolore al polpaccio sinistro che lo ha costretto a uscire prematuramente, suscitando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico.

Le prime indicazioni parlano di una possibile contrattura muscolare, ma lo staff medico dell’Atalanta precisa che saranno necessari ulteriori accertamenti per comprendere l’effettiva gravità dell’infortunio. Il rischio di stiramenti o strappi, che comporterebbero tempi di recupero più lunghi, non è escluso e verrà chiarito nei prossimi giorni.

In attesa degli esami, il centrocampista olandese resterà sotto osservazione. Lo staff medico dell’Atalanta ha già programmato visite cliniche e strumentali mirate a valutare l’entità del problema e a stabilire un eventuale periodo di stop precauzionale. L’obiettivo è tutelare la salute del giocatore, evitando il rischio di ricadute che potrebbe compromettere anche le prossime partite di campionato.

La situazione di De Roon rappresenta un duro colpo per l’Atalanta, soprattutto considerando il ruolo centrale che il centrocampista ricopre nel progetto tattico di Gian Piero Gasperini. Il capitano nerazzurro non è solo un punto di riferimento in campo, ma anche un leader nello spogliatoio, e la sua assenza potrebbe pesare sia sul piano tecnico sia su quello emotivo.

Con la squadra già impegnata in un calendario fitto di impegni, l’Atalanta dovrà valutare con attenzione eventuali soluzioni alternative a centrocampo, sfruttando le risorse disponibili e modificando, se necessario, il modulo di gioco. I giovani e le alternative presenti in rosa potrebbero avere l’opportunità di mettersi in mostra, dimostrando di poter supportare la squadra nelle assenze dei titolari.

La società bergamasca e lo staff tecnico manterranno la massima cautela nella gestione dell’infortunio di De Roon, monitorando quotidianamente le sue condizioni. Nonostante l’apprensione, l’Atalanta spera di recuperare il suo capitano nel più breve tempo possibile, così da non compromettere il percorso in campionato e continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.

In attesa dei risultati degli esami, tifosi e club restano in ansia, ma fiduciosi che con la gestione corretta lo stop possa essere limitato e De Roon torni presto a guidare l'Atalanta in campo.