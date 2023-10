Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Atalanta-Juve 0-0: sintesi e moviola

21′ Atalanta sempre più alta per quanto concerne il baricentro, Juve prova ad improvvisare di contropiede affidandosi ai singoli.

14′ OCCASIONE PER L’ATALANTA. Cross di Ruggeri per Zappacosta che tenta per due volte il tiro: il primo deviato, il secondo fuori di pochissimo.

9′ Lookman si crea lo spazio per tirare, ma preferisce passarlo in area a Scalvini che non riesce a cogliere l’attimo. Azione sfumata.

5′ EDERSON! Dal limite dell’area il centrocampista brasiliano tenta il tiro, ma viene deviato. Per Szczesny è una passeggiata.

3′ Occasione con De Ketelaere che prova a mettere un pallone in mezzo, ma l’azione sfuma.

1′ Parte subito forte l’Atalanta che riesce a guadagnare subito il primo calcio d’angolo.

E’ COMINCIATA ATALANTA-JUVENTUS

Aggiornamenti dalle 18.00

Migliore in campo: a fine partita

Atalanta-Juve 0-0: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVE (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. All. Allegri.