Atalanta Lazio, Zappacosta: «Non è solo sfortuna. Ci manca una cosa»

Atalanta Lazio: Zappacosta analizza lo 0-0 e guarda con fiducia al futuro. Le parole dell’esterno subito dopo la partita contro i biancocelesti

Lo 0-0 tra Atalanta Lazio lascia un pizzico di rammarico in casa nerazzurra, ma anche la consapevolezza di aver disputato una buona prestazione. Dopo una gara intensa e ricca di occasioni, la squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a trovare la via del gol, pur mostrando la solita identità aggressiva e organizzata. In conferenza stampa, Davide Zappacosta ha commentato la partita, analizzando le difficoltà e i progressi visti in campo.

Le parole di Zappacosta dopo Atalanta Lazio

«Manca un po’ di qualità in più nonostante le tante occasioni – ha spiegato Zappacosta –. Dobbiamo solo migliorare, non c’entra la sfortuna. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e volevamo vincere. Peccato, perché avevamo giocato bene».

Il difensore dell’Atalanta ha evidenziato come la squadra avesse approcciato con determinazione la sfida contro la Lazio, ma sia mancato quel guizzo decisivo negli ultimi metri. Una mancanza di lucidità sotto porta che ha impedito ai nerazzurri di conquistare tre punti che sarebbero stati preziosi nella corsa europea.

Il cambio di passo nella ripresa

Zappacosta ha poi spiegato la differenza tra i due tempi della partita Atalanta Lazio: «Nel primo tempo era difficile trovare spazi, perché loro erano molto compatti. Nella ripresa invece si sono allargati e noi siamo riusciti a venirne fuori. Ora conta solo guardare avanti e sono fiducioso per il futuro».

Un’analisi lucida che fotografa bene l’andamento della gara: una Lazio più chiusa e attenta nella prima parte, poi costretta ad arretrare di fronte alla crescente pressione dell’Atalanta, capace di creare numerose occasioni ma senza concretizzare.

L’adattabilità di Zappacosta e la fiducia nel gruppo

Sul suo impiego sulla fascia sinistra, Zappacosta ha dichiarato: «Faccio quello che mi chiede il mister. Giocare a destra o a sinistra non fa alcuna differenza. Sono contento di riuscire ad aiutare la squadra». Parole che confermano la disponibilità e la maturità del giocatore, sempre pronto a sacrificarsi per il bene del gruppo.

Infine, sul gol mancato, ha concluso con realismo: «Pesa, certo, ma nel calcio capita. Bisogna soltanto migliorare».

Nonostante il pareggio, la prestazione dell'Atalanta contro la Lazio lascia segnali positivi: la squadra di Gasperini continua a creare gioco e a mantenere una solidità che sarà fondamentale per le prossime sfide di campionato.