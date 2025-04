Atalanta Lecce, partita sospesa per un minuto: lancio di fumogeni in campo dalla curva: prosegue la protesta dei tifosi contro la Lega Serie A

Durante Atalanta Lecce, la partita è stata sospesa per circa un minuto a causa del lancio di fumogeni in campo da parte della Curva Nord atalantina. Il gesto, rumoroso e plateale, è stato una forma di protesta nei confronti della Lega Serie A, criticata per non aver accolto la richiesta del Lecce di rinviare la gara dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico del club salentino.

Il pubblico del Gewiss Stadium si è unito compatto nella contestazione: al momento dell’inno della Lega Serie A sono infatti piovuti fischi da tutto lo stadio, in segno di solidarietà verso il Lecce e la sua richiesta rimasta inascoltata. Un gesto di rispetto e vicinanza, che ha fatto passare in secondo piano il clima di rivalità sportiva.