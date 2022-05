Atalanta, l’Europa League per finanziare il mercato: obiettivo Barak

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri pensano a Barak del Verona, ma serve la qualificazione in Europa League

L’Atalanta è matematicamente fuori dalla lotta per la Champions League, ma l’obiettivo Europa League resta ancora vivo soprattutto dopo il pareggio della Roma contro il Bologna. La Dea vuole raggiungere la seconda competizione internazionale così da poter finanziare anche il prossimo calciomercato.

E tra gli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione ci sarebbe anche Antonin Barak, esploso definitivamente nell’annata in corso con il Verona. Come riporta L’Arena, però, l’Hellas chiede tanto: circa 25-30 milioni. Per arrivare al ceco, l’Atalanta dovrà quindi portare a casa un ottimo piazzamento in campionato.