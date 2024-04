Atalanta Liverpool, le ULTIME da Zingonia. Il programma

Le ultime novità a Zingonia riguardanti Atalanta Liverpool: dall’allenamento odierno al programma pre match

Atalanta Liverpool è sempre più vicina. Ecco quelle che sono le ultime novità da Zingonia aspettando la vigilia del match d’Europa League.

Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato contro il Verona; seduta prevalentemente di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera.

Tutti in gruppo ad eccezione di Giorgio Scalvini (terapie), mentre domani in conferenza stampa parlerà insieme a Gasperini anche Marten De Roon.