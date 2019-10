Atalanta: Malinovsky ha numeri da top nel generare occasioni

Malinovsky sta aumentando la qualità dell’Atalanta nell’ultimo terzo di campo. Dai suoi piedi nascono molte occasioni

Per il momento, Gasperini sta dosando il minutaggio di Malinovsky all’Atalanta. Tuttavia, quando il croato scende in campo, mostra doti creative importanti.

Basti pensare che, se si calcola la media di passaggi chiave effettuati per 90′, Malinovsky è ai primissimi posti. Ne compie 3.8. Per il momento, l’ex Genk si sta quindi affermando per le sue qualità nell’ultimo terzo di campo. Vedremo poi quale evoluzione tattica avrà con Gasperini.