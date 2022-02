Atalanta, Marino: «Siamo ancora in lotta su tutti i fronti. Rosa completa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Atalanta-Fiorentina.

MOMENTO CRITICO – «Siamo in lotta per un posto in Europa, ora abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e quindi siamo vivi su tutti i campi».

SOSTITUIRE ZAPATA – «Lasciamo a voi giornalisti queste attività. E’ giusto che la stampa si sbizzarrisca, ma pensiamo alla rosa che abbiamo già. Purtroppo i giocatori si perdono, ma la rosa è completa e sarà un’opportunità per gli altri. Sono situazioni che succedono nello sport, bisogna pensare a quella che è la situazione attuale. Il mister è bravo con le sue alchimie a inventare situazioni differenti e compensare l’assenza di Duvan. Ma siamo sereni sul fatto che avremo modo di vedere una squadra competitiva».

NO AGLI SVINCOLATI – «Se ve lo dico vi tolgo il lavoro».