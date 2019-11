Atalanta, Masiello: «Aspettavamo questa vittoria da 13 anni»

Andrea Masiello si gode il successo della sua Atalanta contro il Brescia ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Andrea Masiello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria della sua Atalanta contro il Brescia. Queste le parole del difensore della Dea.

«È una vittoria importantissima, aspettavamo questo derby da tredici anni ma l’abbiamo interpretato bene e con tantissime occasioni da gol. La traversa di Balotelli ci ha dato un po’ di angoscia, ma siamo stati bravi a rimanere in partita anche se potevamo chiuderla prima. Dalla Champions ci portiamo dietro tanto, questa è una soddisfazione, tutta la città ci teneva molto. L’unica nota negativa è che non avevamo i nostri tifosi al seguito, ci immaginiamo che al ritorno a Bergamo ci sarà la festa come è giusto che sia. Siamo stati bravi ad affrontarla con il piede giusto, il Brescia era costretto a vincerla e noi lo stesso, non era facile ma siamo stati bravi e la vittoria è meritata»