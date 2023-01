Atalanta, ottima classifica per l’Europa o si poteva fare di più? L’opinione dei tifosi

L’obiettivo dell’Atalanta è quello di ritornare nuovamente in Europa, ma cosa ne pensano i tifosi nerazzurri della classifica?

L’Atalanta ha come obiettivo il ritorno in Europa. Champions? Coppa UEFA? Conference? Indipendentemente da quale strada prenderanno i nerazzurri, la priorità sarà quella di essere protagonisti anche in palcoscenici più interessanti. Attualmente la Dea è in piena lotta per tale traguarda, ma la classifica è positiva nonostante qualche punto perso per strada? Ecco l’opinione dei tifosi.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 325 utenti nerazzurri, i risultati sono un quasi equilibrati: un 58% crede che la priorità sia quella di rientrare in Europa (punto più, punto meno); il restante 42% sostiene di voler vedere una Dea molto più continua.