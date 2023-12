Atalanta, out Toloi, Kolasinac e Palomino. Bakker a rischio: dentro 8 giovani

La situazione infortuni in casa Atalanta alla quasi vigilia della partita contro il Rakow giovedì sera in Europa League

Novità importanti da Zingonia dopo l’ultima sessione d’allenamento, in primis per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Atalanta praticamente alla vigilia della gara contro il Rakow per l’ultima tornata dei gironi d’Europa League.

Kolasinac, Toloi e Palomino non recuperano, mentre Bakker ha qualche linea di febbre (si valuterà domani), mentre tra Under 23 e Primavera verranno portati su 7/8 giocatori