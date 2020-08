Atalanta, Percassi su Ilicic: «Lo chiamerò prima e dopo il match»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo. Sportiello titolare? Marco è un ottimo portiere, più che destino la definirei una chance importante: se la giocherà bene. Scommetto sul Papu, trascinerà tutti».