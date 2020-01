Atalanta, Skrtel: «Ho capito che non ero il difensore adatto a loro»

Atalanta, Skrtel confessa: «Dopo il primo mese trascorso lì ho capito che non era il difensore che stavano cercando»

Martin Skrtel ha militato appena poche settimane con l’Atalanta. La scintilla tra gli orobici e il difensore ex Liverpool non è mai scattata, come conferma lo stesso giocatore ai microfoni dell’agenzia turca AA:

«L’Atalanta giocava con un sistema che era completamente diverso dal tipo di gioco che ero abituato. Dopo il primo mese trascorso lì ho capito che non era il sottoscritto il difensore che stavano cercando, andare via era l’opzione migliore per tutti. In seguito ho ricevuto l’offerta del Basaksehir e sono felice di averla accettata».