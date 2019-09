Atalanta Torino: la presenza offensiva di Meite

Mazzarri ha chiesto un compito specifico a Meite in Atalanta Torino. Il francese aveva una funzione soprattutto offensiva

Il Torino è una squadra fisica e diretta, senza un’uscita dal basso molto pulita. Le marcature a uomo dell’Atalanta hanno spesso bloccato la prima costruzione dei granata, con la squadra di Mazzarri che è ricorsa a parecchi lanci lunghi.

Proprio per questo motivo, in avvio di azione, Meite scappava subito in avanti vicino a Belotti e Berenguer. Lo si vede nella slide sopra. Lo scopo era di avere tanta densità in avanti (c’è anche De Silvestri) per vincere le seconde palle e consolidare il possesso nella metà campa avversaria. Un modo “fisico” di risalire il campo.