Atalanta-Verona in tre duelli: la sfida tra Gasperini e l’allievo Juric

Una sfida tra due delle squadre più interessanti della nostra Serie A. Atalanta-Verona si gioca tra il maestro Gasperini e l’allievo Juric

La più classica delle storie tra allievo e maestro quella che si consumerà oggi in Atalanta-Verona. Gian Piero Gasperini è stato autentico insegnante di Juric e lo ha avuto prima come calciatore e poi come assistente.

La partita tra i due oggi si giocherà in tre mosse, secondo La Gazzetta dello Sport: il duello tra Gollini e Silvestri, i muscoli in mediana di De Roon e Tameze e l’imprevedibilità in avanti di Zaccagni e Muriel.