Il goal nel finale di Bellini sotto la Nord: Atalanta Verona 2005/2006

Il primo successo casalingo di Stefano Colantuono con l’Atalanta: un 3-2 strappato sul finale ai danni dell’Hellas Verona

Duro lavoro, compattezza e soprattutto fare del Comunale di Bergamo il proprio fortino. Queste sono state le parole chiavi di Stefano Colantuono quando sulla panchina dell’Atalanta vedeva lui allenare la squadra: non un calcio spettacolare, ma sicuramente un blocco che non mollava, dove il primo impatto casalingo, contro l’Hellas Verona, è stato un grande biglietto da visita.

Stagione 2005/2006, esordio al Comunale contro il Verona per l’Atalanta che ha come obiettivo l’immediato ritorno in Serie A: la squadra si presenta bene, ma con la necessità di avere tempo per carburare sotto il profilo dell’intesa. Neanche dopo 10 minuti e l’ex Inter Nicola Ventola (grande colpo di mercato in estate) viene sostituito dopo una tacchettata in faccia da Biasi.

Bernardini fa scaldare i guanti a Pegolo, ma è il Verona a portarsi in vantaggio con Adaílton su rigore dove Calderoni intuisce l’angolo non prendendo il pallone. L’Atalanta però reagisce grazie ad un colpo di testa di Soncin su assist dello stesso Bernardini. Il professore però vuole trovare la via della rete e con una conclusione dai 25 metri verso la fine del primo firma il 2-1 orobico.

Nella ripresa i gialloblu rimangono in dieci, ma Sforzini approfitta di una confusione difensiva dei nerazzurri. 2-2 e dove non sbucano gli attaccanti, ci pensa capitan Bellini sotto la Curva Pisani nel finale ad entrare in area su un cross di Saudati e a fare il terzo goal e portare a casa la partita.