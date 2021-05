Atletico Madrid Campione di Spagna: le lacrime di Suarez – VIDEO

Al termine di Valladolid-Atletico Madrid Luis Suarez è scoppiato in lacrime per il titolo appena conquistato

L’Atletico Madrid è campione di Spagna per l’11ª volta nella sua storia. Gran parte del merito per questo straordinario traguardo va attribuito a Luis Suarez, arrivato in estate dal Barcellona e rivelatosi uomo decisivo per il titolo dei Colchoneros.

L’attaccante uruguaiano – al fischio finale – è scoppiato in un pianto molto commovente, subito catturato dalle telecamere de LaLiga.