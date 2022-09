Atletico Madrid, Cerezo: «Problema chiaro per Griezmann, ecco la situazione»

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato del caso Griezmann: le dichiarazioni sull’attaccante

Enrique Cerezo ha parlato del caso Griezmann all’Atletico Madrid al Mundo Deportivo.

LE PAROLE – «Non ci siamo incontrati con il Barça e non abbiamo notizie che ci incontreremo. Penso che il problema di Griezmann sia molto chiaro e lo conoscete tutti o lo immaginate. Fin quando tutto non sarà completamente risolto, se c’è qualcosa da risolvere, siamo allo stesso punto. C’è un accordo da raggiungere, un accordo si raggiungerà, ma ci tengo a dirvi che fino ad ora non c’è proprio niente, è lo stesso di inizio stagione».