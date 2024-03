Atletico Inter, Godin: «A Madrid i tifosi sono un giocatore in più» - Calcio News 24

Atletico Madrid Inter, Godin doppio ex della sfida ha parlato in vista della gara di ritorno in Champions tra le due squadre

Atletico Madrid Inter, Godin doppio ex della sfida ha parlato in vista della gara di ritorno in Champions tra le due squadre. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

SFIDA DI RITORNO – «L’Atletico deve fare la partita, e ci proverà. Non parlo di dominio del gioco o di occasioni, ma di controllo emozionale, di sensazioni, dell’essere più diretti, verticali, pressare più alto e rubar palla in zone nevralgiche in campo rivale per creare occasioni da gol. L’Atletico non può speculare, deve attaccare la gara»

PRONOSTICO – «Dico 50 e 50. Perché giocando in casa l’Atletico ha un plus col quale recupera lo svantaggio accumulato a San Siro riportandosi in parità: ritengo che questo plus a livello ambientale possa essere convertito in gol. Vedo i tifosi come un giocatore in più, una presenza emozionale non leggibile o interpretabile con canoni normali di analisi legati al momento o alla stagione»

