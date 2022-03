Atletico Madrid, Simeone: «Suarez ai margini? È coinvolto, aspetta il suo momento»

L’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone ha parlato del momento di Suarez

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, in conferenza stampa ha parlato della situazione difficile di Luis Suarez con la maglia dei Colchoneros.

LE PAROLE – «Sono stato fortunato come allenatore. Ho allenato Torres, che ha vinto tutto e si è sempre allenato anche se non giocava. Sto vivendo la stessa cosa con Suárez. È coinvolto e sempre disponibile, aspetta il suo momento per dimostrare le sue doti e segnare».