Atletico Madrid, un inizio di stagione da incubo: se non è un record manca davvero poco. Ecco i dettagli

Atletico Madrid, gli uomini di Simeone hanno affrontato tutte le squadre in testa nei rispettivi campionati. Un record non invidiabile. Le ultime

Atletico Madrid, un calendario da incubo: già affrontate sei capolista, ora tocca al PSV

La stagione dell’Atletico Madrid si sta rivelando un vero e proprio percorso a ostacoli, caratterizzato da un calendario di una difficoltà inaudita. Una statistica incredibile sottolinea la complessità dell’annata dei Colchoneros: la squadra di Diego Simeone, finora, ha già dovuto incrociare le armi con ben sei formazioni che, nel momento esatto del match, si trovavano in testa alle rispettive classifiche di campionato o ai gironi di Champions League. E questo martedì, contro il PSV Eindhoven dominatore dell’Eredivisie olandese, arriverà la settima sfida contro una “regina” d’Europa.



Mundo Deportivo analizza questa particolare situazione. Il tour de force è iniziato ad Anfield contro il Liverpool, allora leader di Premier League: una sconfitta amara, maturata solo nel tempo di recupero con un gol di Van Dijk dopo una grande rimonta dei madrileni. È andata decisamente meglio al Metropolitano contro i rivali cittadini del Real Madrid, in quel momento capolista della Liga: in una partita vibrante, l’Atletico ha ribaltato lo svantaggio iniziale per imporsi con una clamorosa “manita” (5-2).

Il ritorno nel Regno Unito è stato però doloroso: contro l’Arsenal, altra capolista inglese, un match inizialmente equilibrato è crollato dopo un gol subito su palla inattiva, terminando con un severo 4-0 per i Gunners, un risultato forse troppo pesante per quanto visto in campo.

Tornati a Madrid, gli uomini del Cholo hanno sfruttato il fattore casa: prima hanno piegato la capolista belga Union Saint-Gilloise (3-1) e poi hanno compiuto l’impresa contro l’Inter. I nerazzurri arrivavano al Metropolitano da leader del girone di Champions a punteggio pieno (4 vittorie su 4), ma sono stati battuti 2-1 grazie a un colpo di testa di José María Giménez all’ultimo respiro.



L’ultima tappa di questo “giro delle vette” è stata la recente visita al Camp Nou contro il Barcellona, attuale leader della Liga. Nonostante il vantaggio iniziale, i Colchoneros hanno subito la rimonta blaugrana perdendo 3-1 e scivolando a sei punti dal vertice.

Il bilancio di questo percorso accidentato è perfettamente simmetrico: tre vittorie, tutte ottenute tra le mura amiche del Metropolitano, e tre sconfitte, tutte subite in trasferta. La sfida imminente contro il PSV in Olanda sarà il settimo capitolo di questa incredibile serie contro i “primi della classe”.