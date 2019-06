Auguri a Diego Milito: il Principe fa 40 e festeggia con un altro successo, ma questa volta fuori dal rettangolo verde

Il Principe fa 40. E celebra il traguardo, tanto per cambiare, con una vittoria. Non potrebbe essere altrimenti per Diego Milito, uno che ha legato la sua carriera al clamoroso triplete centrato dall’Inter di Mourinho nel 2010.

All’inizio e alla fine, però, Milito ha vestito la casacca del suo Racing Club. La squadra che lo ha allevato e con cui da giocatore ha vinto due campionati. Cui aggiungerne ora un terzo, appunto. Quello appena centrato nelle vesti di dirigente, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2016. Un bel regalo, Principe!