All’uscita dalla sede nerazzurra, Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato nerazzurro parlando di acquisti e cessioni

Grande entusiasmo nella sede dell’Inter questo pomeriggio. Dopo il bagno di folla per Radja Nainggolan è andato in scena un summit di mercato tra il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo braccio destro Baccin, il dt Gardini e ovviamente l’allenatore Luciano Spalletti. Proprio Ausilio si è fermato ai microfoni dei numerosi giornalisti presenti per fare il punto della situazione, incominciando dal nuovo acquisto in casa nerazzurra: «Nainggolan? Parliamo di un giocatore top, importantissimo. Vedremo di dire qualcosa in più domani, quando sarà ufficiale. Abbiamo parlato con il ragazzo e delle strategie per il futuro».

Poi sui possibili obiettivi futuri e sulle cessioni: «Malcom? E’ un giocatore di un’altra squadra, lo seguiamo, monitoriamo e vediamo se ci saranno sviluppi. Icardi? Ha un contratto di 3 anni, ho sempre detto che ci sarebbe stata l’opportunità di sedersi e pensare qualcosa di diverso per questo contratto. Con calma lavoreremo anche a questo. Plusvalenze? Siamo sempre sereni, c’è da lavorare e l’abbiamo fatto. Manca ancora qualcosina. Oggi l’argomento era solo Radja e cosa impostare da qui ai prossimi giorni. Perisic e Brozovic? Rimangono all’Inter a giocare la Champions».