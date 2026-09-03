Piero Ausilio lascia l’Inter: secondo il Corriere della Sera, durata del contratto e aumento dello stipendio hanno diviso il dirigente e il club

Dietro la separazione tra Piero Ausilio e l’Inter c’è un accordo sul rinnovo mai raggiunto. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, le richieste del dirigente e la proposta della società sono rimaste distanti su due punti: durata del contratto e adeguamento economico.

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Si è così concluso un percorso durato 28 anni, con la promozione di Dario Baccin, già stretto collaboratore di Ausilio, nel ruolo di Chief Sport Officer.

Ausilio, la richiesta di un rinnovo per altre tre stagioni

Il quotidiano riferisce che Ausilio, legato all’Inter fino al 2027 con uno stipendio da 1,3 milioni di euro più bonus, chiedeva un rinnovo pluriennale di tre stagioni. Una soluzione che gli avrebbe consentito di programmare il lavoro sul lungo periodo.

Alla durata si accompagnava la richiesta di un aumento di circa 300 mila euro, come riconoscimento per la recente vittoria del campionato e le due finali di Champions League raggiunte nell’arco di 24 mesi.

Ausilio, la proposta dell’Inter e il confronto decisivo

Differente l’offerta presentata dalla società a luglio: prolungamento fino al 2028 e incremento dello stipendio di 100 mila euro.

Secondo il Corriere della Sera, il passaggio decisivo è arrivato martedì, durante il confronto nel quale Ausilio ha comunicato al club che non avrebbe accettato quelle condizioni. Ieri è stata quindi firmata la risoluzione del contratto.

Ausilio lascia, Baccin promosso: possibile un altro ingresso

L’Inter ha affidato a Dario Baccin il ruolo di Chief Sport Officer, dando continuità al lavoro attraverso una figura già presente nell’area sportiva.

La struttura dirigenziale potrebbe però conoscere ulteriori sviluppi: il Corriere della Sera non esclude il futuro inserimento di un direttore tecnico. Un’eventualità che, al momento, resta distinta dalla promozione di Baccin.