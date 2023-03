AZ Alkmaar, Jansen: «Ho moltissimo rispetto per Sarri»

Le parole di Pascal Jansen in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di Conference

Intervenuto in conferenza stampa, Pascal Jansen, tecnico dell’AZ Alkmaar ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio in Conference League:

GARA D’ANDATA – «Abbiamo parlato dei primi 25 minuti, dobbiamo pensare al nostro gioco. Abbiamo perso palla e concesso alla Lazio le prime occasioni. Magari stavolta ci saranno scenari diversi, anche la Lazio ha imparato dal primo round».

SOLD-OUT – «Siamo felici del sold out, i tifosi ci aiuteranno domani per centrare un buon risultato».

IMPORTANZA DELLA GARA – «Sicuramente una delle più importanti. Conosco questi ragazzi, siamo forti a mantenere le nostre abitudini. Difficile capire come giocheranno, era così anche la scorsa settimana. Hanno cambiato diverse volte la formazione, so che ci sarà il derby, per noi non è importante».

DERBY E SARRI – «Domanda interessante, non lo so. Capisco che il derby sia importantissimo per la Lazio, noi però pensiamo solo a noi stessi. Quindi è la stessa cosa. Sarri? Molto rispetto per lui, allena molto bene una grande squadra. Il suo stile di gioco lo puoi riconoscere subito, si nota subito la sua mano, è impressionante. È stato sicuramente una grande fonte di ispirazione».

PERCENTUALI PASSAGGIO DEL TURNO – «Ovviamente questa partita non è finita, non posso dire niente, siamo davanti di un gol, quelli fuori casa non contano più nulla. Ho molto rispetto, mi piace il suo modo di giocare, ha guidato grandissime squadre. Faremo di tutto per passare il turno».

