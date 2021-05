Azpilicueta: «Kanté? Nessuno è più forte di lui nel suo ruolo» – VIDEO

Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Champions League: le sue parole su Kanté

«È semplice, sì [è il migliore al mondo]. Fa tutto. L’energia che porta, non so quanti recuperi palla ha avuto oggi. Il modo in cui spinge la palla in avanti, copre così tanto terreno. È speciale averlo. Certo, quando non lo abbiamo ci manca. Dopo aver vinto il Mondiale e ora la Champions League, è ancora così umile come persona. Sono così felice per lui, è una parte importante di questa squadra e sono molto felice di averlo accanto a me per qualche anno».