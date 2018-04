Bacca-Castillejo: ipotesi scambio tra Milan e Villarreal

Milan e Villarreal pensano a un pazzo scambio di mercato. Gli spagnoli vogliono confermare Bacca e propongono ai rossoneri Samu Castillejo

Milan e Villarreal continuano a parlare del futuro di Carlos Bacca. L’attaccante 31enne di proprietà dei rossoneri è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro. Al momento il club spagnolo non vorrebbe spendere quella cifra ma vorrebbe riscattare El Peluca. Secondo Radio Crc il sottomarino giallo ha in mente due opzioni: chiedere uno sconto importante al Milan oppure inserire nell’affare Samu Castillejo.

L’esterno d’attacco classe 1995 di proprietà del Villarreal è un prospetto molto interessante, uno dei migliori elementi della formazione spagnola. Il Napoli ha provato a portarlo in Italia la scorsa estate, senza riuscirci. Il giocatore potrebbe diventare un’alternativa importante in avanti o potrebbe diventare l’erede di Suso qualora dovesse andare via. Bacca non rientra nei programmi rossoneri, Castillejo potrebbe entrarci a breve. Milan e Villarreal pensano a una nuova operazione di mercato.