L’addio di Milan Badelj impone alla Fiorentina di ricercare un regista sul mercato: al momento sarebbero due le idee al vaglio di Pantaleo Corvino

La Fiorentina ha tentato, e sperato, fino all’ultimo momento utile di trattenere in rosa Milan Badelj ma le strade del club gigliato e del playmaker croato si divideranno a fine stagione. Con ogni probabilità sarà proprio il Milan la nuova squadra del regista. Nel mentre la Fiorentina ha già iniziato a sondare il mercato per trovare un calciatore capace di prenderne il posto. L’edizione odierna di Stadio parla di due centrocampisti in particolari modo: Tomas Soucek dello Slavia Praga ed Alberto Grassi di proprietà del Napoli, entrambi classe 1995.

Il calciatore ceco è un vecchio pallino di Pantaleo Corvino che aveva tentato di portarlo a Firenze già nel corso della finestra invernale di calciomercato. Soucek ha fisicità e reattività importanti, è poliedrico e dal suo gioco emerge un grande senso della posizione. Mentre Grassi lo conosciamo maggiormente, avendolo visto all’opera con le maglie di Atalanta, Napoli e Spal. Conosce già il nostro campionato, sarebbe garanzia di solidità in mezzo al campo ma trattare con la società partenopea che ne detiene il cartellino non sarà affatto facile. Sullo sfondo, inoltre, restano i nomi di Zurkowski, Blin e Skhiri.