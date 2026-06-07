Baldini esulta dopo Grecia Italia: «Nel calcio si danno delle etichette ma non sono uno scappato di casa!»

Il commissario tecnico ad interim dell’Italia, Silvio Baldini, ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo il successo in amichevole contro la Grecia

Al Pankritio Stadium l’Italia si impone sulla Grecia per 1-0, grazie al gol decisivo di Pio Esposito, confermando così la buona forma mostrata nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. La vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti per i giovani azzurri, che stanno trovando continuità e maturità sotto la guida del ct ad interim Silvio Baldini.

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Al termine della sfida, Baldini ha commentato l’atteggiamento dei suoi ragazzi ai microfoni di Rai Sport: «Conosco il valore dei ragazzi. Quando dei ragazzi capiscono che avere delle regole è una risorsa e non è una punizione, vuol dire che acquisiscono un grado di maturità tale per essere una squadra importante. Ora devono solo crescere, però mi auguravo che anche stasera avessimo quel pizzico di fortuna, in modo che i ragazzi acquisissero questa consapevolezza»

Il tecnico ha poi aggiunto: «Mi interessa fare bene il mio lavoro, ma purtroppo nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette. Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qui, ma il percorso è stato lungo, tortuoso e difficile. Io ho voluto essere utile. Faccio parte della famiglia Italia, serviva che facessi queste partite e le ho fatte. Volevo che questi ragazzi fossero valorizzati per quello che loro mi danno ogni volta che si allenano con me».

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Infine, Baldini ha parlato del lavoro svolto dal vivaio italiano e del recente successo della Nazionali Under17: «La famiglia dell’Italia lavora con dei principi. Tutte le selezioni giovanili lavorano bene e ottengono dei risultati. Il problema è sempre stato questo salto, dall’Under21 alla Nazionale. Penso che questo scalino sia meno ripido dopo queste dimostrazioni che abbiamo dato»

La partita ha offerto spunti importanti sulla crescita dei giovani, con Esposito protagonista e il gruppo capace di reagire anche in situazioni di pressione. La Nazionale Under 21 di Baldini conferma così il percorso di valorizzazione dei talenti italiani, mostrando solidità, disciplina e capacità di gestire la partita in tutte le fasi.

Questa vittoria rafforza il morale del gruppo e consolida l’idea che la linea di continuità tra le giovanili e la nazionale maggiore stia dando risultati concreti, offrendo spunti positivi in vista dei prossimi impegni internazionali.