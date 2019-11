Bale, frecciata al Real Madrid: «Più emozionante giocare col Galles»

Bale, che frecciata al Real Madrid: «Per me è più emozionante giocare con il Galles che con i Blancos»

Che i rapporti tra Gareth Bale e il Real Madrid siano ormai incrinati non è di certo una novità. Le recenti parole del giocatore, riportate da Gianluca Di Marzio, non fanno che dimostrarlo.

«È chiaro che per me è più emozionante giocare con il Galles che con il Real Madrid. Se questa settimana avessi avuto una partita con il Real Madrid, sarei stato pronto e mi sarei allenato con l’obiettivo di scendere in campo. Magari a loro questo non piacerà, ma è solo una coincidenza che questa settimana giochi con il Galles».