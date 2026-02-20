Ballardini Avellino, il tecnico si presenta: «Ecco cosa mi ha spinto ad accettare, la Serie B è un campionato terribile!»

Ballardini Avellino, il nuovo allenatore si presenta al suo nuovo club, che milita in Serie B, in conferenza stampa: le sue parole

Davide Ballardini si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell’Avellino. Il tecnico della formazione campana ha accettato l’incarico motivato dalla serietà della società biancoverde. Il mister è certo di allenare un gruppo sano e molto volenteroso.

La rosa irpina ama il gioco manovrato, ma nel campionato cadetto servirà estrema concretezza. L’allenatore chiede aggressività e generosità per affrontare un torneo difficile, sfruttando ogni soluzione tattica possibile per imporsi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «Innanzitutto le motivazioni, sono state fondamentali per spingermi ad accettare. Volevo allenare. Aver conosciuto il presidente, il direttore sportivo, ci siamo parlati e le persone, la sensazione, è che si ha a che fare con una società seria, forte. Abbiamo visionato molti video e siamo convinti di aver a che fare con ragazzi seri e con un gruppo sano, che ha tanta voglia di dimostrare che questa categoria la può fare. Il modulo? Sono tutti predisposti al gioco, sono tutti ragazzi che hanno l’idea di iniziare l’azione, anche se bisogna essere concreti in Serie B. Le qualità e il talento che hai si devono tradurre in concretezza. La nostra è una squadra che ha buona padronanza, ma fine a se stessa non serve a niente. Bisogna mettere in difficoltà gli avversari, essere generosi, la Serie B è un campionato terribile, le altre squadre ti vengono ad aggredire e bisogna essere bravi a contrapporsi. In generale è una squadra che ti da diverse possibilità e soluzioni di gioco».

