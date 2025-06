Balotelli e quell'interesse della Cremonese che potrebbe far gola al centravanti ex Inter. Le ultime - Calcio News 24

Cremonese: ipotesi Balotelli per l’attacco, il sogno prende forma dopo la promozione in Serie A. La situazione attuale

La promozione in Serie A ha riacceso l’entusiasmo a Cremona, dove la tifoseria grigiorossa sogna in grande per la nuova stagione. In cima alle priorità della dirigenza c’è l’annuncio del nuovo allenatore: il nome più accreditato resta Davide Nicola, profilo di esperienza e solidità che conosce bene la massima serie. La società punta a chiudere entro lunedì, per poi dare il via libera alla campagna acquisti.

Nel frattempo, una voce di calciomercato ha già iniziato a far discutere e a far sognare i tifosi: Mario Balotelli potrebbe diventare il colpo a sorpresa dell’attacco grigiorosso. Dopo la breve e deludente parentesi con il Genoa, il nome di Balotelli (ex Inter) è tornato a circolare insistentemente nel panorama italiano, e la Cremonese sembra pronta a offrirgli un’altra chance in Serie A.

L’ipotesi Balotelli-Cremonese è più di una semplice suggestione estiva. Secondo fonti vicine alla società, la trattativa potrebbe prendere forma già nei prossimi giorni, con un’accelerazione possibile subito dopo la nomina ufficiale del nuovo tecnico. Il profilo di Super Mario, che a 33 anni vuole ancora dimostrare il suo valore, potrebbe rappresentare un mix di esperienza, carisma e qualità tecnica per una squadra che punta alla salvezza senza rinunciare al gioco.

Non mancano però le insidie. Su Balotelli c’è anche l’interesse concreto del Palermo, guidato da Pippo Inzaghi, che lo considera un rinforzo ideale per il reparto offensivo. La concorrenza, dunque, è aperta, e molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dal progetto tecnico che gli verrà proposto.

Per la Cremonese, portare a casa un nome come Balotelli significherebbe accendere i riflettori e dare un segnale forte al campionato. Anche se i contatti sono ancora iniziali, il club grigiorosso monitora attentamente la situazione, pronto a cogliere l’occasione se le condizioni dovessero diventare favorevoli.

Il ritorno di Balotelli in Serie A potrebbe così passare da Cremona. Una possibilità che fa rumore, affascina i tifosi e accende il calciomercato di una neopromossa che vuole lasciare il segno.