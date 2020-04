Balzaretti: «Mi rivedo in Luca Pellegrini. Tonali? Perfetto per Sarri»

Federico Balzaretti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Queste le parole dell’attuale opinionista di DAZN

Federico Balzaretti, ex terzino alla Juventus e attuale opinionista di DAZN, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole.

TALENTO PER SARRI – «Tonali. È sicuramente da Juventus. In quel ruolo hai solo Pjanic che è un fuoriclasse ma ha tirato la carretta per tutto l’anno. Ultimamente hai adattato anche Bentancur, ma ne serve un altro. Ero convinto che Paratici avrebbe già fatto qualcosa a gennaio in tal senso. Poi Sarri potrebbe farlo migliorare tantissimo: li ha valorizzati tutti in quel ruolo, da Valdifiori a Jorginho».

LUCA PELLEGRINI – «Io personalmente mi rivedo in lui. È arrembante, non è sempre bello da vedere ma ha grande forza, più di quella che avevo io. È molto avanti come percorso: questa è già la seconda stagione di continuità in A. Per me può arrivare in fondo. Ha la personalità per prendersi subito la Juve, non si fa problemi. Una sorta di sicurezza innata che gli permette di non sentire la pressione. In coppia con Alex Sandro sulla sinistra ce lo vedrei bene».