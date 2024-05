Calciomercato Juve: Khephren THURAM andrà via dal NIZZA. Ecco perché è una vera OCCASIONE

Dopo Marcus, anche Khephren Thuram potrebbe approdare in Serie A. Per loro possibile derby d’Italia tra Juventus e Inter

Di lui di parla da tempo come di un obiettivo per i club italiani e non solo. Khephren Thuram, fratello di Marcus, potrebbe disputare l’ultima gara con la maglia del Nizza contro i campioni di Francia del Psg. E non sarebbe il solo del club di Farioli, mister destinato all’Ajax, anche Todibo dovrebbe partire.

Secondo Nice-Matin Khephren è una grande opportunità di mercato. Questo non è stato un anno positivissimo per lui e il suo valore di mercato è sceso dai 26,8 milioni dell’anno scorso a una quotazione di 19,3. Secondo i media transalpini, tenendo conto che il giocatore ha solo più un anno di contratto, è acquistabile con un esborso non superiore ai 15 milioni. Sarà la Juve a muoversi per prima?