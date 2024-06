Juventus, INFORTUNIO Milik: grande PREOCCUPAZIONE per l’attaccante impegnato con la Polonia in amichevole

Infortunio per Milik in Nazionale: il giocatore della Juventus abbandona il campo dopo appena cinque minuti di gioco

Un fulmine a ciel sereno per la Juventus. Durante l’amichevole tra Polonia e Ucraina, dopo appena cinque minuti di gioco, Arkadiusz Milik ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio.

Naturalmente ora come ora non si sa nulla di preciso, ma il modo in cui il centravanti usciva dal rettangolo verde non fanno filtrare ottimismo, in particolar modo per l’imminente inizio di Euro 2024.