Barak Lecce: ufficiale l’arrivo del centrocampista, il comunicato

.Antonin Barak è un nuovo giocatore del Lecce: ecco il comunicato della società pugliese che certifica il trasferimento

Ufficiale il passaggio di Antonin Barak dall’Udinese al Lecce. Il centrocampista si trasferisce in Puglia in prestito e già da oggi sarà a disposizione di Liverani. Barak spera di rilanciarsi al Lecce dopo una mezza stagione molto difficile all’Udinese. Dopo un buon precampionato il ceco e non è riuscito a imporsi ne con Tudor ne con Gotti

«L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak dall’Udinese Calcio».