Barcellona, chi per sostituire Xavi? Ecco cosa dice l’IA

Vincenzo Italiano al Barcellona, o meglio: il tecnico della Fiorentina è la persona giusta per rimpiazzare Xavi, almeno secondo l’intelligenza artificiale! L’idea di affidarsi all’IA è venuta a Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisla Cracovia e amministratore delegato di Synerise, azienda specializzata nello sviluppo di IA. Krolewski ha chiesto alla IA di selezionare un gruppo di allenatori e l’intelligenza artificiale ha messo il nome del tecnico viola tra i potenziali candidati.

Who should be the new @FCBarcelona coach?

According to mathematical / AI models made by @WislaKrakowSA #DataScience Team, the list is as follows:

1. Imanol Alguacil (#RealSociedad, @LaLiga)

2. Paulo Fonseca (#Lille, @Ligue1UberEats)

3. Thiago Motta (#Bologna, @SerieA )

4.… https://t.co/nxndOaNBcS

— Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) January 29, 2024