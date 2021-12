Barcellona, Coutinho ai saluti: probabile ritorno in Brasile

Philippe Coutinho è pronto a lasciare il Barcellona già a gennaio. Per il fantasista probabile il ritorno in Patria: la situazione

Il Barcellona, dopo il colpo Ferran Torres, deve ora vendere. Tra i giocatori in esubero c’è Philippe Coutinho, che già nei prossimi giorni potrebbe cambiare aria dopo essere finito ai margini del progetto.

Come riferito da UOL Esporte, su di lui sono da registrare gli interessi di Atletico Mineiro e Palmeiras, che gli garantirebbero un maggior minutaggio in vista di Qatar 2022. Un ritorno in Patria, ad oggi, è la soluzione più probabile.