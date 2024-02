Barcellona, Deco: «Se Xavi può restare? Al momento...»

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Catalunya Radio del futuro di Xavi Hernandez

PAROLE – «Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Catalunya Radio del futuro di Xavi Hernandez. Se cambia qualcosa ne discuteremo, non abbiamo nulla contro Xavi e la decisione del suo addio non è stata prese né dal club né dalla direzione sportiva. Al momento questa possibilità non esiste, ma se dovesse concretizzarsi si vedrà. Quando dico che non stiamo parlando dell’allenatore significa che non abbiamo preso ancora nessuna decisione perché ritengo che sia presto e ci siano molte cose da fare».