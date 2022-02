Barcellona infuriato con Dembelé: ipotesi rescissione o licenziamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non saranno giorni felici quelli di Dembelé a Barcellona: dopo aver rifiutato rinnovo e trasferimento, il club studia misure drastiche

La fondata certezza è che Ousmane Dembelé non indosserà più la casacca del Barcellona.

L’attaccante francese, ingaggiato nel 2017 per 105 milioni di Euro dal Borussia Dortmund, è stato di fatto messo all’angolo dal Presidente Laporta, dopo il rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza e quello di partire in prestito per i prossimi sei mesi.

Il club blaugrana sta dunque pensando a misure drastiche per liberarsi immediatamente del giocatore: svincolarlo subito pagandolo finché non avrà trovato un nuovo club, oppure addirittura licenziarlo in tronco e chiaramente saldare l’intero stipendio fino a giugno.