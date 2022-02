Barcellona, Laporta: «Sforzo titanico sul mercato. Dembele? Non si capisce cosa vuole»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per illustrare i risultati dell’indagine Forensic. Il numero uno blaugrana ha avuto occasione di parlare del mercato.

ACQUISTI – «Con uno sforzo titanico siamo riusciti a rinforzare la squadra nel mercato invernale. Aubameyang verrà presentato probabilmente questo fine settimana. Stiamo lavorando per regalare emozioni ai tifosi del Barcellona».

DEMBELE – «Non ha voluto accettare nessuna delle proposte che gli sono arrivate ed è una cosa che non va bene per noi ma neanche per lui. Il rinnovo ci avrebbe dato un margine salariale, non riusciamo a capire cosa voglia. Pensiamo che abbia un accordo con un altro club, agiremo nei nostri interessi».