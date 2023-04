Barcellona, il ministro: «Preoccupati per il Caso Negreira, ora…»

Le parole di Felix Bolanos, ministro della Presidenza della Spagna, sul caso che sta vedendo protagonista il Barcellona

Felix Bolanos, ministro della Presidenza della Spagna, ha parlato a Marca del Barcellona.

PAROLE – «Ciò che ci preoccupa come governo è la reputazione e il buon nome del calcio spagnolo. Per questo si è costituito in giudizio il Consiglio Superiore dello Sport. Quello che vogliamo è che si indaghi e, se non c’è niente, che sia chiarito, mentre, se c’è qualcosa, che chi deve pagare paghi. Voglio ricordare che tutta questa vicenda nasce da un’indagine dell’Agenzia delle Entrate, che è quella che ha le prime indicazioni e le trasferisce ai giudici. Da lì, ciò che decideranno ci sembrerà buono».