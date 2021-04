Barcellona, infortunio Coutinho: stagione finita per il brasiliano

Nuova operazione al ginocchio per Coutinho: il fantasista del Barcellona non riuscirà a recuperare in tempo per la Coppa America con la Nazionale

Continuano i guai per Philippe Coutinho. Stagione praticamente finita per il fantasista del Barcellona, vittima della terza operazione al ginocchio in pochi mesi.

L’ex Inter, Liverpool e Bayern sarà costretto anche a saltare la prossima Coppa America con il Brasile, come rivelato a Globoesporte dal medico della selezione verdeoro: «Possiamo già dire che Coutinho non riuscirà a recuperare in tempo per essere disponibile per la manifestazione del prossimo luglio», ha spiegato Rodrigo Lasmar.