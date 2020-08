Barcellona, Jordi Cruyff: «È l’ora delle decisioni dolorose»

Jordi Cruyff ha commentato il momento difficile del club catalano

Giornata importantissima in casa Barcellona, dopo il tracollo epico contro il Bayern Monaco. A commentare la situazione del club catalano, in una intervista a Sport, è stato Jordi Cruyff, figlio della leggenda blaugrana.

«L’8-2 di Lisbona apre inequivocabilmente un periodo di esami di coscienza profondo e freddo. Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti dove bisogna prendere decisioni difficili e dolorose. Il Covid-19 condizionerà anche il mercato, non sarà facile vendere e comprare. E il Barcellona sta attraversando un momento d’emergenza per i conti. È stato significativo che i giocatori più pagati negli ultimi anni, Dembelé, Coutinho e Griezmann, non fossero titolari e la doppietta del brasiliano rende il tutto più drammatico. È ora di pensare al club, non a interessi elettorali segnati da fretta e opinioni accese. Finora non tutte le decisioni sono state buone e i responsabili saranno i primi a rendersi conto di questa circostanza. Devi dare la priorità al meglio per il club e contemplare l’opportunità di lasciare un’eredità per chi viene dopo. Pensando al Barça di oggi e domani».