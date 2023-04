Barcellona, Koeman: «L’addio di Messi è stato difficile, in futuro…»

Ronald Koeman, CT dell’Olanda ed ex tecnico del Barcellona, è tornato sull’addio di Messi ed il possibile ritorno in blaugrana

Ronald Koeman ha parlato a margine di un evento del possibile ritorno di Messi al Barcellona.

PAROLE – «Messi è il miglior giocatore del mondo e quando è andato via è stato difficile per tutti. Vedere Leo con un’altra maglia è stato strano. Barcellona è casa sua, è dove dovrebbe essere. Non è stato un bene che la società non gli abbia dato la possibilità di continuare, non so quale sia stato il problema. Mi piacerebbe che tornasse».