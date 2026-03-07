Barcellona, Laporta al veleno col Real Madrid: «Hanno sempre aiuti arbitrali o una fortuna sfacciata! Quando sono in difficoltà…». Le sue parole

Dure accuse da parte del presidente del Barcellona. A margine della campagna elettorale, Joan Laporta ha lanciato una pesante stoccata al Real Madrid in seguito alla contestata vittoria ottenuta dai blancos sul campo del Vigo.

Il dirigente spagnolo ha affermato che la discussa rete madridista sarebbe stata certamente annullata per un netto fallo precedente se l’azione avesse coinvolto la formazione catalana. Secondo l’analisi del vertice societario, i rivali storici beneficiano costantemente di aiuti arbitrali sistemici o di una fortuna sfacciata ogniqualvolta si trovano in evidenti momenti di difficoltà durante il campionato.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Quel gol a noi sarebbe stato annullato. Hanno avuto la loro storica fortuna, ma quel gol doveva essere annullato per un fallo precedente. Contro di noi avrebbero fischiato fallo; ci è già successo all’Anoeta. Al Real Madrid succede sempre. Aiuti arbitrali o fortuna sfacciata. Al Real Madrid succede sempre la stessa cosa. Quando sono in difficoltà, o ricevono un aiuto dagli arbitri o succede qualcosa… Viene data loro sempre una spintina dalla sorte».